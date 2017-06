Das wichtigste Vorhaben der Legislatur darf endlich diskutiert werden

Bei dem kommenden SPD-Parteitag in D ortmund wird es für die SPD-Parteitagsdelegierten zum ersten Mal die Möglichkeit geben, über die bereits beschlossene Grundgesetzänderung zur Autobahnprivatisierung innerhalb der SPD zu sprechen. E ine erste Gelegenheit, Fragen und Kritik an dem „größten Vorhaben der Legislaturperiode“ zu äußern und das Thema zu diskutieren.

Dazu Carl Waßmuth von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB):

Gi B hat sich intensiv mit den Gesetzen, aber auch mit den Begründungen für das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten, auch der SPD-Abgeordneten , befasst. Vor diesem Hintergrund schlägt GiB den D elegierten sowie Journalisten die folgenden Fragen vor :

1. Ist die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft Verkehr i m Privatrecht keine Privatisierung?

Für die Autobahnverwaltung wird eine bundeseigene Gesellschaft in privatrechtlicher Form – eine GmbH – gegründet. Zwar sind der Verkauf sowie die Beteiligungen der Privaten an der Gesellschaft und ihren Töchtern grundgesetzlich ausgeschlossen, aber die privatrechtliche Form der Gesellschaft wurde ermöglicht, und genau das wird als formelle Privatisierung bezeichnet.

Ein vergleichbarer Fall ist die Bahn AG – auch eine Gesellschaft in Privatrecht und ebenfalls im 100%-tigen Eigentum des Bundes. Die Einflussnahme auf und Kontrolle über die Entscheidungen eines privatrechtlichen Unternehmens sind eingeschränkt bis unmöglich , weil sie dem Geschäfts- und Betriebsgeheimnisschutz sowie dem Aktienrecht unterliegen – auch bei Entscheidungen über ÖPP.

Die SPD-Sitze behauptet , dass eine formelle Privatisierung keine richtige Privatisierung sei . Der Verfassungsrechtler Prof. Christoph Degenhart hielt dem entgegen:

2. Verhindert der Ausschluss von Netz-ÖPPs die Privatisierung der Autobahnen?

Netz-ÖPPs werden grundgesetzlich, ÖPPs über 100 km Länge einfachgesetzlich ausgeschlossen. Der große Coup dieser Argumentation war der grundgesetzliche Ausschluss von Netz-ÖPPs. Einzel-ÖPPs sollten gegenüber diesem Schreckgespenst offenbar harmlos aussehen. Allerdings gibt es Netz-ÖPPs weltweit nirgendwo. Auch in Deutschland beträgt die längste ÖPP-Strecke bisher 72,5 Kilometer. Die super-langen Netz-ÖPPs sind ein Phantom, es zu verbieten ist ungefähr ein so großer Erfolg wie ein Verbot von Ufos. Die nun als harmlos geltenden Einzel-ÖPPs sind hingegen die grassierende Privatisierungsform, sie haben auch bei Längen bis 100 km Finanzvolumina von über einer Milliarde Euro.

Die SPD sagt: ÖPPs wären nicht das Gleiche wie eine Privatisierung.

Der Publizist und bekannte Privatisierungskritiker Werner Rügemer erklärt den Zusammenhang wie folgt: